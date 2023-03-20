В Волгоградской области в 2023 году благоустроят 350 общественных территорий

Фото: пресс-служба АВО.

20 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании обсудил подготовку к благоустройству 350 общественных территорий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, после заключения контрактов подрядчики приступят к работе.

- В общей сложности в этом году планируется благоустроить порядка 350 общественных территорий и пространств. Общий объём финансирования стоимость проектов благоустройства составит более 2 млрд рублей, - подчеркнул глава региона.

Губернатор поставил несколько задач перед профильными ведомствами и главами муниципальных образований. В частности, провести субботники с привлечением коммунальных служб, транспорта и рабочих коллективов после зимнего периода. Также в указанные сроки приступить к реализации нацпроектов по благоустройству.