Огромная глыба льда пробила ротонду на набережной Камышина

Фото: администрация Камышина

Мимо Камышина в Волгоградской области идет ледосплав с верховьев Волги. Одна из проплывавших льдин решила остановиться в городе. Огромная глыба повредила ротонду на набережной Камышина. Она пробила ограждение и осталась на берегу.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина, были повреждены два пролета ограждений ротонды на углу набережной реки Камышинки, впадающей в Волгу. Коммунальная организация оценила ущерб. Ротонду восстановят после очистки ограждений ото льда.