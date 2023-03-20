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НовостиОбщество20 марта 2023 8:14

Огромная глыба льда пробила ротонду на набережной Камышина

Проплывавшие по Волге льдины зашли в прибрежный город
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация Камышина

Фото: администрация Камышина

Мимо Камышина в Волгоградской области идет ледосплав с верховьев Волги. Одна из проплывавших льдин решила остановиться в городе. Огромная глыба повредила ротонду на набережной Камышина. Она пробила ограждение и осталась на берегу.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина, были повреждены два пролета ограждений ротонды на углу набережной реки Камышинки, впадающей в Волгу. Коммунальная организация оценила ущерб. Ротонду восстановят после очистки ограждений ото льда.