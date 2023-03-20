Полиция Волгограда задержала ограбившего беззащитную пенсионерку мужчину Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело на 45-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже беззащитной пенсионерки. К стражам порядка 86-летняя женщина обратилась несколько дней назад. По ее словам, на улице в Красноармейском районе к ней подбежал незнакомец и выхватил кошелек с деньгами. Поймать его сразу не удалось.

- Участковый уполномоченный полиции установил личность и задержал подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался неработающий ранее судимый 45-летний местный житель, - уточнили в областном МВД.

Деньги преступник потратил на личные нужды. Ему грозит тюрьма по статье 161 УК РФ "Грабеж".