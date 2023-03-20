Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 марта 2023 7:47

Полиция Волгограда задержала ограбившего беззащитную пенсионерку мужчину

На подозреваемого возбуждено уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция Волгограда задержала ограбившего беззащитную пенсионерку мужчину

Полиция Волгограда задержала ограбившего беззащитную пенсионерку мужчину

Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело на 45-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже беззащитной пенсионерки. К стражам порядка 86-летняя женщина обратилась несколько дней назад. По ее словам, на улице в Красноармейском районе к ней подбежал незнакомец и выхватил кошелек с деньгами. Поймать его сразу не удалось.

- Участковый уполномоченный полиции установил личность и задержал подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался неработающий ранее судимый 45-летний местный житель, - уточнили в областном МВД.

Деньги преступник потратил на личные нужды. Ему грозит тюрьма по статье 161 УК РФ "Грабеж".