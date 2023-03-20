ФСБ задержала волгоградку за подделку документов для оформления страховых пенсий

Фото: УФСБ России по Волгоградской области

Волгоградское УФСБ задержало 41-летнюю жительницу региона за мошенничество при оформлении страховых пенсий. Жительница Волгоградской области в составе преступной группы подавала в отделения Пенсионного фонда России различных регионов поддельные документы. В них были ложные сведения якобы о рождении несуществующих детей и потере ими кормильца, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

С 2019 по 2022 год мошенники сделали более 50 поддельных комплектов документов для оформления страховых пенсий. Задержали женщину в Республике Ингушетия. У нее были поддельные печати, комплекты документов с доверенностями нотариуса, паспорта людей, на которых планировалось подделать документы. Было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства мошенничества.