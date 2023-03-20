На юге Волгограда девушка за рулем «Фольксвагена» сбила 13-летнего велосипедиста

Ребенку оказали помощь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

13-летний велосипедист получил травмы в результате ДТП 19 марта в южной части Волгограда. Авария произошла в Красноармейском районе около 18.00 часов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в этот момент 22-летняя девушка за рулем «Фольксваген Поло» ехала на улице Бахтурова. У дома №63 она не увидела ребенка, который выехал на дорогу.

- Совершила наезд на 13-летнего подростка, который ехал на велосипеде в неустановленном месте, - уточнили в полиции.

В результате подросток получил травмы, его госпитализировали. Врачи оказали пациенту необходимую помощь.