Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 марта 2023 6:57

На юге Волгограда девушка за рулем «Фольксвагена» сбила 13-летнего велосипедиста

Ребенок выехал на дорогу в неположенном месте
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Ребенку оказали помощь.

Ребенку оказали помощь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

13-летний велосипедист получил травмы в результате ДТП 19 марта в южной части Волгограда. Авария произошла в Красноармейском районе около 18.00 часов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в этот момент 22-летняя девушка за рулем «Фольксваген Поло» ехала на улице Бахтурова. У дома №63 она не увидела ребенка, который выехал на дорогу.

- Совершила наезд на 13-летнего подростка, который ехал на велосипеде в неустановленном месте, - уточнили в полиции.

В результате подросток получил травмы, его госпитализировали. Врачи оказали пациенту необходимую помощь.