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НовостиПроисшествия20 марта 2023 6:35

В Волгограде без вести пропавшего с октября мужчину нашли у судоходного канала

Волгоградца погибшим подняли из воды
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Поиски волгоградца длились с конца октября

Поиски волгоградца длились с конца октября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завершились поиски Владимира Нестерова, который пропал без вести осенью прошлого года. 52-летнего жителя Красноармейского района нашли погибшим 18 марта. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Тело волгоградца обнаружили в воде рядом с железнодорожным мостом между первым и вторым шлюзом Волго-Донского судоходного канала. 52-летний волгоградец пропал без вести 25 октября. Родные мужчины сообщили в полицию, что он ушел из дома ночью в неизвестном направлении. Он был одет в куртку, шорты и шлепки.

- Отрабатывались различные версии его исчезновения, - отметили в региональной полиции.

Следователям предстоит выяснить причины гибели мужчины.