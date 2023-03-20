В Волгограде без вести пропавшего с октября мужчину нашли у судоходного канала

Поиски волгоградца длились с конца октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завершились поиски Владимира Нестерова, который пропал без вести осенью прошлого года. 52-летнего жителя Красноармейского района нашли погибшим 18 марта. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Тело волгоградца обнаружили в воде рядом с железнодорожным мостом между первым и вторым шлюзом Волго-Донского судоходного канала. 52-летний волгоградец пропал без вести 25 октября. Родные мужчины сообщили в полицию, что он ушел из дома ночью в неизвестном направлении. Он был одет в куртку, шорты и шлепки.

- Отрабатывались различные версии его исчезновения, - отметили в региональной полиции.

Следователям предстоит выяснить причины гибели мужчины.