Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об опасности случайных половых контактов Фото: Олег УКЛАДОВ

20 марта Роспотребнадзор предупредил жителей Волгоградской области об опасности случайных половых контактов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, существует около 30 венерических заболеваний, которые вызывают различные инфекции, вирусы, бактерии, дрожжевые грибы. Стоит учесть, что нередко такие болезни не формируют иммунитет, поэтому люди могут заражаться повторно. Более того, один пациент может болеть сразу несколькими ИППП.

Инфекции передаются при сексуальном контакте, имеют инкубационный период от 3 дней до 6 месяцев, наносят ущерб многим органам, не излечиваются самопроизвольно, приводят к бесплодию и разным осложнениям.

Для обследования необходимо обратиться к специалистам – дерматовенерологу, гинекологу, урологу. Чтобы избежать заражения ИППП, необходимо исключить случайные половые контакты, использовать средства защиты, соблюдать правила личной гигиены.