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НовостиОбщество20 марта 2023 6:14

В Волгограде на две ночи перекроют тоннель на проспекте Университетском

Коммунальщики будут отчищать транспортную развязку от грязи
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Тоннель будет закрыт в течение двух ночей

Тоннель будет закрыт в течение двух ночей

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Советском районе Волгограда после зимы очистят тоннель на перекрестке проспекта Университетского и улицы Владимира Петровского. Работы потребуют перекрытия движения, поэтому они пройдут ночью. МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» будет использовать спецтехнику. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, проезд по тоннелю будет закрыт в ночь на 26 и 27 марта.

С 20.00 25 марта до 6.00 26 марта будет перекрыто движение по направлению в Ворошиловский район. С 20.00 26 марта до 6.00 27 марта автомобили не смогут проехать по направлению в Кировский район. Наземную часть тоннеля во время очистки закрывать не будут.

- Для проезда по-прежнему будет доступна наземная часть транспортной развязки, - отметили в мэрии.