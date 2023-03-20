В Волгограде на две ночи перекроют тоннель на проспекте Университетском

Тоннель будет закрыт в течение двух ночей Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Советском районе Волгограда после зимы очистят тоннель на перекрестке проспекта Университетского и улицы Владимира Петровского. Работы потребуют перекрытия движения, поэтому они пройдут ночью. МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» будет использовать спецтехнику. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, проезд по тоннелю будет закрыт в ночь на 26 и 27 марта.

С 20.00 25 марта до 6.00 26 марта будет перекрыто движение по направлению в Ворошиловский район. С 20.00 26 марта до 6.00 27 марта автомобили не смогут проехать по направлению в Кировский район. Наземную часть тоннеля во время очистки закрывать не будут.

- Для проезда по-прежнему будет доступна наземная часть транспортной развязки, - отметили в мэрии.