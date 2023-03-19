53% волгоградцев регулярно занимаются спортом

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области все больше жителей заботятся о своем здоровье. По последним данным, 53% волгоградцев занимаются спортом. А до конца года статистика вырастет до 55% благодаря развитию спортивной инфраструктуры. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облкомспорта, среди них 374 тысяч – это дети до 18 лет, всего же физкультуру любят и практикуют порядка 1,1 млн человек.

- В регионе 80 учреждений осуществляют подготовку спортивного резерва по олимпийским и неолимпийским видам спорта. В целом же в субъекте развиваются более 90 различных видов спорта, работает 87 аккредитованных спортивных федераций и ассоциаций, - отметили в областной администрации.

Отметим, что с 2014 года в регионе создано 180 спортивных объектов – стадионы, ФОКи, бассейны, площадки ГТО.