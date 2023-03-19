Волгоградская ГАИ проверила состояние дорог в двух районах Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники Госавтоинспекции проверили состояние улично-дорожной сети в двух районах Волгограда – Красноармейском и Дзержинском. Из-за плачевного состояния некоторых городских магистралей в 2023 году случилось несколько трагедий.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, за несколько месяцев на дорогах произошло 126 дорожно-транспортных происшествий. По статистике, 174 человека получили травмы, 7 скончались.

- Выявлены нарушения требований норм и стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения. По результатам проверки будут приняты меры реагирования в рамках полномочий и в соответствии с действующим законодательством, - уточнили в полиции.