Житель Камышина Владимир Литвиненко погиб в ходе СВО на Украине

Фото: администрация Камышина.

В Волгоградской области простятся с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим из Камышина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, свою жизнь за мирное небо над головой отдал Владимир Литвиненко.

«Владимир мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Владимира Литвиненко искренние соболезнования», - написали в официальном телеграм-канале администрации.

Похороны состоятся в родном городе. Бойцу отдадут все воинские почести. Приносим искренние соболезнования родным и близким.