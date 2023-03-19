Под Волгоградом в апреле досрочно завершат ремонт поликлиники Новоаннинской ЦРБ

Фото: пресс-служба АВО.

Уже в апреле 2023 года в Волгоградской в поликлинике Новоаннинской ЦРБ досрочно завершат ремонт. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» обновили помещение взрослой поликлиники, которое было построено в 1978 году.

- Полностью заменили инженерные коммуникации, окна, двери и входные группы; установили пандусы, сплит-системы; привели в порядок кабинеты врачей и другие помещения, - уточнили в обладминистрации.

Также привели я порядок детскую поликлинику, за которой закреплено около 7 тысяч человек. Отремонтировали входную группу, регистратуру, поставили детский уголок, мебель, игрушки. В поликлинике установили новое оборудование - офтальмологический комплекс, УЗИ-аппарат, высокотехнологичное рентген- и эндоскопическое оборудование.