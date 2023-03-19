20 марта в пяти районах Волгограда отключат электричество

Специалисты проведут профилактические работы Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде 20 марта в пяти районах временно выключат электричество. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг», специалисты проведут профилактические работы. Лучше заранее подзарядить гаджеты и подготовиться к неудобствам.

Советский район (09.00-16.00)

ул. Криворожская (д.37 д.41 д.4751 д.53а)

ул. Карагандинская (д.3-5 д.15 д.19 д.23 д.39-43 д.47а д.70)

ул. Петровская (д.13 д.15 д.14-2)

ул. Нижне-Чирская (д.3а д.3-11 д.11а д.13 д.15а д.15-25 д.12 д.14 д.14а д.16-29)

ул. Лемешкинская (д.5-19 д.6-16 д.16а д.18 д.20)

ул. Панфиловская (д.11а д.11-23)

ул. Алексеевская (д.71-75 д.75а д.79)

ул. Логовская (д.70-80).

Дзержинский район (09.00-16.00)

ул. 8-й Воздушной Армии (д.34, 38)

ул. Симонова Константина (д.30, 28)

ул. Донецкая (д.3)

Центральный район (09.00-12.00)

ул. Рокосовского (д.24, д.24а, д.26)

Кировский район (09.00-17.00)

ул. Красных Партизан (д.51-63 д.30-64)

ул. Кленовая (д.31-39 д.32-40)

ул. Североморская (д.1а-19 д.2-12)

ул. Кизиловая (д.69-71а)

ул. Еловая (д.38-44)

ул. Тростниковая (д.66-70а 20)

Краснооктябрьский район

ул. Товарищеская (д.3-11 д.15 д.17)

ул. Суздальская (д.1 д.1а д.2-10 д.10а д.12а д.12-16, 3, 5)

ул. Никопольская (д.1-9, п.5-й участок д.10 д.14 д.15 д.16 д.18 д.20 д.21 д.22 д.24, д.11-31 д.2а д.2-22)

ул. Кибальчича (д.1а д.1-19).