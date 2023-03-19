Под Волгоградом у пассажира «ВАЗа» нашли наркотики

На мужчину могут возбудить уголовное дело Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области полиция задержала 41-летнего мужчину, у которого нашли наркотики. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, накануне машину с подозреваемым инспекторы ДПС остановили на посту «Чапурниковский». Волгоградец, прятавший метилэфедрон, находился в салоне «ВАЗ-2114».

- В ходе личного досмотра в кармане куртки пассажира был обнаружен и изъят пластиковый контейнер со свертком с порошкообразным веществом серого цвета, - уточили в полиции.

На мужчину могут возбудить уголовное дело, ему грозит реальный срок за нарушение закона.