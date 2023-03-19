Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с сухой и теплой погоды

В регионе будет теплая погода. Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области новая рабочая неделя начнется с сухой и теплой погоды. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, 20 марта будет до +18 градусов. При этом ночные температуры уже не опустятся ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Волгоградской области ожидается +13...+18 градусов, ночью – до 3...+8 тепла. В Волгограде потеплеет до +15.

Осадков не ожидается. Погода будет сухая и практически безветренная. На территории области прогнозируют юго-восточный ветер, порывы которого достигнут 4-11 метров в секунду.