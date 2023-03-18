За год в Волгоградский госжилнадзор жители написали свыше 12,5 тысячи жалоб

Волгоградцы за год написали более 12,5 тысячи жалоб в госжилнадзор Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области в инспекцию государственного жилищного надзора в 2022 поступило 12 641 обращение от жителей и юрлиц. В ведомстве не оставили без внимания ни одно обращение, по заявлениям от граждан были проведены контрольно-надзорные мероприятия. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в госжилнадзоре.

Большинство жалоб касались технического состояния и эксплуатации жилищного фонда – 34,6% от общего числа обращений. Волгоградцы писали заявления на порядок начисления УК платы на жилищные и коммунальные услуги – 20,3%, а также на захват домов управкомпаниями без ведома жильцов.

В частности, жалобы жителей региона были из-за состояния лестничных клеток в подъездах, кровли, системы отопления, водоснабжения, балконов, подъездов, благоустройства и уборки дворов.

- За отчетный год наблюдается снижение количества обращений по сравнению с 2021 годом на 13,8% (2021 год – 14 655 обращений), - отметили в госжилнадзоре.