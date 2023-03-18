В Волжском иномарка влетела в столб из-за разлитого на дороге масла

Фото: администрация Волжского

В городе Волжский Волгоградской области 18 марта произошло ДТП, из-за разлитого по проезжей части топлива. В 11.26 на пульт дежурного Единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Дружбы и Александрова из кузова «ГАЗели» вылилось масло. Оно растеклось на 200 метров. Топливо стало причиной ДТП. Водитель Peugeot на скользком участке не справился с управлением и влетел в столб. Его госпитализировали. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волжского.

Фото: администрация Волжского

Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, коммунальщики, специалисты лабораторий. Участок улицы Александрова от Дружбы до Карбышева перекрыли для автомобилей. Дорога, где растеклось масло, посыпается песком. Служба охраны окружающей среды отобрало пробы почвы для анализа.