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НовостиОбщество18 марта 2023 9:27

Волгоградцев призвали взять в руки лопаты и грабли

В Волгограде общегородской субботник состоится 8 апреля
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В начале апреля в Волгограде пройдет общегородской субботник

В начале апреля в Волгограде пройдет общегородской субботник

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде наступила теплая и сухая погода, которая позволила коммунальщикам приступить к уборке улиц после зимы. Работы в парках и на пешеходных зонах выполняют сотрудники районных служб, во дворах – работники управляющих компаний и ТСЖ. Кроме того, призвали взять в руки грабли и лопаты всех волгоградцев. 8 апреля в областном центре пройдет общегородской субботник, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда.

В течение месяца благоустройства в городе планируется высадить свыше 2 500 деревьев и кустарников. Будет вывезено 820 тонн мусора со санкционированных свалок.

- Будет произведен ремонт старых скамеек и урн, а также восстановление и покраска цоколей зданий, - отметили в мэрии.