В Волгограде семейная ссора из-за денег завершилась ножевым ранением

Женщина с ранением шеи попала в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде сотрудники дознания проводят расследование уголовного дела на 44-летнего жителя Краснооктябрьского района, который с ножом набросился на свою гражданскую супругу. Пара во время застолья начала спорить о материальном доходе и выяснять, кто в доме хозяин. Во время выяснения отношений мужчина схватил кухонный нож, и размахивая им перед лицом 46-летней сожительницы, ранил ее в шею. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

После ранения спор прекратился, мужчина вызвал скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, медики сообщили о криминальном характере травмы в полицию.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью потерпевшего был причинен вред легкой степени, - отметили в региональном Главке МВД.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с использованием предмета, используемого в качестве оружия». Ему грозит до двух лет колонии.