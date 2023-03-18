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НовостиПроисшествия18 марта 2023 7:08

В Волгограде сбили 93-летнего пешехода

Происшествие случилось во дворе дома на улице Академической
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 17 марта иномарка сбила 93-летнего пенсионера. Происшествие случилось в 16.35 во дворе дома №28 по улице Академической. 58-летний водитель за рулем Kia Rio двигался задним ходом и наехал на пожилого пешехода, который переходил дорогу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Скорая помощь доставила 93-летнего пешехода в больницу.

В Дзержинском районе в пятницу 41-летний мужчина на электроскутере «Электровин» выезжал с прилегающей территории по улице Карской и напротив дома №73 по улице Каспийской сбил 60-летнюю женщину. Пешеход была госпитализирована.