В Волгограде сбили 93-летнего пешехода

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 17 марта иномарка сбила 93-летнего пенсионера. Происшествие случилось в 16.35 во дворе дома №28 по улице Академической. 58-летний водитель за рулем Kia Rio двигался задним ходом и наехал на пожилого пешехода, который переходил дорогу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Скорая помощь доставила 93-летнего пешехода в больницу.

В Дзержинском районе в пятницу 41-летний мужчина на электроскутере «Электровин» выезжал с прилегающей территории по улице Карской и напротив дома №73 по улице Каспийской сбил 60-летнюю женщину. Пешеход была госпитализирована.