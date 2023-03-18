В Волгограде рыбак провалился под лед и утонул

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 17 марта в Волгограде недалеко от СНТ «Горнополянец» утонул рыбак. 58-летний мужчина вышел на тонкий лед Варваровского водохранилища в Советском районе и провалился в воду. Он был от берега в 50 метрах. Самостоятельно мужчина выбраться не смог, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Погибшего под водой обнаружили специалисты службы спасения.

- Уважаемые граждане! Не выходите на лед, берегите себя! Ни одна рыба не стоит человеческой жизни, - обратились к волгоградцам в региональной полиции.

Отметим, в Волгограде уже почти две недели температура воздуха не опускается ниже ноля градусов. В такую погоду лед уже не может быть крепким и тает.