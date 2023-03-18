Волгоградские активисты предложили использовать списанную атомную подлодку «Дмитрий Донской» как музей

"Александр Донской" был выведен из боевого состава в 2022 году Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгограде активисты подготовили видеообращение, в котором попросили сохранить атомную подводную лодку «Дмитрий Донской», которая была выведена из боевого состава ВМФ России. Представители общественной организации «Молодой десант» предложили создать на базе ракетного подводного крейсера музей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Хотим обратиться к нашим российским властям с просьбой сохранить уникальную атомную подводную лодку «Дмитрий Донской», и вместо ее утилизации создать на ее основе учебно-выставочный комплекс, - призвал в видеообращении руководитель «Молодого десанта» Павел Котляров.

Также сообщается, что волгоградские молодые активисты написали письмо министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой сохранить подлодку «Дмитрий Донской».

Отметим, «Дмитрий Донской» является самым большим и мощным атомным подводным крейсером в мире. Длина его корпуса 170 метров. Подлодка находилась в строю с 1980 году. В прошлом году она была выведена из боевого состава ВМФ России. При этом с просьбой не разбирать ее также обращались в минобороны представители организации «Офицеры России».