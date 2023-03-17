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НовостиПроисшествия17 марта 2023 15:12

Злосчастный перекресток: в центре Волгограда на Комсомольской столкнулись две иномарки

На перекрестке в центре Волгограда произошла авария с двумя иномарками
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
На этом перекрестке чаще всего происходят аварии

На этом перекрестке чаще всего происходят аварии

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В конце рабочего дня, 17 марта, в Центральном районе Волгограда произошло ДТП. На многострадальном перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской столкнулись Mitsubishi Outlander и Kia Optima, как volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Около в 16:50 56-летний мужчина, управляя Mitsubishi, двигался по улице Комсомольская в сторону улицы Cоветской, но, пересекая проспект Ленина, проехал на красный свет, - уточнили в главке.

Проигнорировав все правила дорожного движения, мужчина проскочил на запрещающий сигнал светофора, из-за чего столкнулся с автомобилем Kia Оptima, за рулем которого сидел 26-летний водитель. Автомобиль ехать по проспекту Ленина в сторону улицы Порт-Саида, поздно увидел летящую иномарку и не сумел затормозить. Сами водители не пострадали, а вот их пассажиров, - женщин 34, 40 и 35 лет, находящихся в салоне Mitsubisi, - пришлось госпитализировать с травмами.