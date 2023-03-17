К вечеру пятницы Волгоград сковали 8-балльные пробки

Вечером в пятницу Волгоград сковали пробки 8 баллов. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

К вечеру пятницы, 17 марта, на дорогах Волгограда образовались огромные пробки. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные портала «Яндекс.Пробки», в 17.45 заторы оцениваются в 8 баллов. Движение затруднили плотный поток авто и множество ДТП на основных магистралях города.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Вторая продольная почти стоит в Ворошиловском и Центральном районах от улицы Скосырева до «Белого аиста». Также затор образовался по Второй продольной почти на 3 километра в районе Мамаева кургана – от улицы Кубинской до «Волгоград сити». Буквально парализована и сама улица Кубинская. В центре Волгограда машины еле движутся по улицам Невской, Коммунистической, Хиросимы, Комсомольской, проспекте Ленина. На Первой продольной несколько сложных участков – от Комсомольской и до Ворошиловского района, между 7-й Гвардейской и ЦПКиО в оба направления. Серьезные затруднения в Дзержинском районе – на улицах Качинцев, Покрышкина, Хорошева, бульваре 30-летия победы, проезде Дорожников, на Третьей продольной на ремонтируемом путепроводе №8.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Огромные заторы и в многострадальном Красноармейском районе, где движение с начала марта осложнили ремонты Марийского и Сарептского мостов. К вечеру 17 марта на 3 километра растянулась пробка по улице Довженко до Удмуртской. Затруднен проезд по проспекту Героев Сталинграда и по улице Моцарта.