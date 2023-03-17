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НовостиПроисшествия17 марта 2023 14:37

На севере Волгограда строитель сорвался с высоты 12 метров

Мужчина пребывает в тяжелом состоянии
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Мужчина до сих пор находится в реанимации

Мужчина до сих пор находится в реанимации

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несчастный случай произошел 16 марта в поселке Солнечный Краснооктябрьского района Волгограда. Мужчина, работавший на стройке, внезапно сорвался со строительных лесов на высоте 12 метров и полетел вниз, на место происшествия оперативно прибыла машина скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в отделении реанимации больницы №25, о чем volgograd.kp.ru сообщили в обздраве.

- Состояние доставленного в больницу пациента оценивается как тяжелое, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что рабочему было всего 22 года, он был сотрудником волгоградской строительной компании ООО «СтройТехИнвест».