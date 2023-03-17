На севере Волгограда строитель сорвался с высоты 12 метров

Мужчина до сих пор находится в реанимации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несчастный случай произошел 16 марта в поселке Солнечный Краснооктябрьского района Волгограда. Мужчина, работавший на стройке, внезапно сорвался со строительных лесов на высоте 12 метров и полетел вниз, на место происшествия оперативно прибыла машина скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в отделении реанимации больницы №25, о чем volgograd.kp.ru сообщили в обздраве.

- Состояние доставленного в больницу пациента оценивается как тяжелое, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что рабочему было всего 22 года, он был сотрудником волгоградской строительной компании ООО «СтройТехИнвест».