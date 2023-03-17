В одном районе Волгограда отключат электричество 18 марта

Краснооктябрьский район частично обесточат в субботу Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Некоторым волгоградцам субботу предстоит провести без электричества. В одном районе Волгограда свет отключат из-за плановых ремонтных и профилактических работ. Не повезло жителям северной части города. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 18 марта временно электроснабжения не будет в Краснооктябрьском районе.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены дома на ул. Типографской, 39-71, 42, 44, 50-66, ул. Узловой, 16-68, 19а, 19-67, 59/1, 65/1, ул. Шатурской, 26, в пер. Вязниковском, 27.