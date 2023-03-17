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НовостиОбщество17 марта 2023 14:14

В Волгограде студенты спроектируют Аллею Олимпийской славы

Новое общественное пространство появится в Центральном районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Аллея может разместиться на набережной.

Аллея может разместиться на набережной.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Весной 2023 года в Волгограде пройдет конкурс для молодых архитекторов и дизайнеров. Студентам института архитектуры и строительства ВолгГТУ предложили разработать проекты Аллеи Олимпийской славы. Новое общественное пространство в перспективе появится в Центральном районе, сообщили в мэрии. Предложили его создать ветераны спорта.

Для новой аллеи предлагают три места – Комсомольский сад, ЦПКиО и нижняя терраса Центральной набережной от бронекатера «БК-31» до моста через Волгу, планы на которую есть у городских властей. Заявки на конкурс в Волгограде будут принимать до 23 марта. Подали их уже семь групп студентов. Три лучших концепции жюри определит 25 апреля, а объявят победителя на фестивале «#ТриЧетыре» в июне.