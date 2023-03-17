Волгоградца отправили в колонию за аферу на 10 млн с субсидиями бизнесу

Приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде огласили приговор 35-летнему местному жителю по уголовному делу о мошенничестве на 10 миллионов рублей. С ноября 2014-го по август 2015 года мужчина вместе с сообщниками подавал заявления и документы о предоставлении субсидий от имени различных организаций. При этом в бумагах подавались ложные сведения, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Пакеты документов от имени организаций подавались в конкурсную комиссию по вопросам предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области. После рассмотрения заявлений предприятия признавались победителями, после чего из регионального бюджета им перечислили деньги в качестве государственной поддержки на общую сумму 10 миллионов рублей.

- Однако фактически организации производственную деятельность не осуществляли, а полученными таким способом деньгами обвиняемый и его сообщники распорядились по своему усмотрению, - отметили в прокуратуре.

Оказавшийся на скамье подсудимых волгоградец признал вину. Он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Центральный районный суд наказал мужчину лишением свободы на 3,5 года в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Уголовное дело на сообщников мошенника находится на стадии расследования.