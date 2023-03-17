В Волгоградской области в выходные прогнозируют пасмурную и дождливую погоду

В выходные в Волгограде будет немного дождливо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие выходные в Волгоградской области будет пасмурная и дождливая погода. Местами опустится температура воздуха. Синоптики прогнозируют дождь ночью и днем 18 марта в Волгограде и области. Ветер будет менять направление с северо-западного на северо-восточный, его скорость составит 9-14 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.

В ночь на субботу по области температура воздуха составит +2...+7º, днем +3...+8º, местами столбики термометров поднимутся до +10...+15º. В Волгограде ночью +4...+6º, днем +12...+14º.

В воскресенье на территории региона также будет пасмурно, но без существенных осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 6-11 м/с. В ночь на 19 марта по области температура воздуха будет 0...-2º, днем +5...+10º, местами до +15º. В Волгограде в ночные часы +2...+4º, днем +8...+10º.