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НовостиПроисшествия17 марта 2023 9:43

В Волгограде возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы

Земля пропитана опасными нефтепродуками
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Пробы земли оказались неутешительными

Пробы земли оказались неутешительными

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На юге Волгограда обнаружен участок земли, пропитанный опасными нефтепродуктами. В связи с обнаружением такой находки, дознаватели Отдела полиции Красноармейского района возбудили уголовное дело по статье «Порча земли». Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Основанием для возбуждения послужили материалы, предоставленные Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Главка МВД и прокуратуры, - сообщили в главке.

По данным правоохранительных органов, на обнаруженную территорию вывозили и утилизировали нефтесодержащие отходы и сливались токсичные продукты. Завозились они сюда из одного промышленного предприятия Красноармейского района.

Эксперты лабораторий, взявшие пробы почвы, сообщили, что результат показал наличие нефтесодержащих отходы 3 класса опасности. Сейчас по этому делу ведется расследование, в ходе которого установят всех причастных к этому делу лиц.