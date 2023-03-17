В Волгоградской области похоронили двоих погибших в СВО друзей

Друзей похоронили рядом. Фото: администрация Жирновского района.

Накануне, 16 марта 2023 года, в Жирновском районе Волгоградской области похоронили двоих друзей, погибших в ходе специальной операции на Донбассе. С Иваном Слюсаревым и Олегом Ворониным простились в их родном рабочем поселке Красный Яр, сообщили в администрации Жирновского района.

- Похороны прошли с военными почестями. Панихида прошла в Красноярской школе №2, где учились ребята, - рассказали в администрации.

Двое друзей вместе росли и учились. Иван Слюсарев служил рядовым, его призвали по мобилизации. Младший сержант Олег Воронин вслед за другом отправился в зону СВО добровольцем. Так они вместе и выполняли свой долг перед Родиной, служили в одной части. Рядом их и похоронили.

- Горжусь их мужеством, стойкостью, выдержкой. Искренне соболезную родным, - написал в своем телеграм-канале глава района Александр Шевченко.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким всех погибших в ходе спецоперации.