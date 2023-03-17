Волгоградцы, укравшие решетки ливневок, получили 1,3 года лишения свободы

Фото: Дзержинский районный суд Волгограда

Дзержинский районный суд Волгограда накануне, 16 марта, вынес приговор двум молодым людям, укравшим 4 решетки дождеприемных колодцев. Каждый подсудимый получил по 1 году 3 месяца лишения свободы условно, но с испытательным сроком на 1,5 года. За это время волгоградцы должны доказать своё исправление без реальной изоляции от общества. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в Дзержинском районном суде.

В апреле 2022 года 22-летний Пылин и 20-летний Соколов передвигались по Волгограду на машине одного из них и похищали решетки ливневок, которые потом собирались сдать на металлолом и выручить за них деньги. В основном молодые люди орудовали в Дзержинском районе и успели похитить 14 решеток.

Когда их удалось вычислить и задержать, молодые люди не стали отпираться и честно признали свою вину.