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НовостиПроисшествия17 марта 2023 8:21

Летевший из Минвод в Москву самолет незапланированно сел в Волгограде из-за больного пассажира

Происшествие случилось 16 марта 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Самолет совершил незапланированную посадку в Волгограде.

Самолет совершил незапланированную посадку в Волгограде.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пролетая над Волгоградом, экипаж рейса авиакомпании Аэрофлот SU1313, следовавший по маршруту Минеральные Воды - Москва (Шереметьево) 16 марта 2023 года запросил незапланированную посадку из-за больного пассажира на борту. Самолет сел в Гумраке, где пациенту оказали необходимую помощь, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

- Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 17.35. Пассажиру оказана медицинская помощь, показаний к госпитализации нет, - прокомментировали в аэропорту.

Спустя час после вынужденной посадки пассажиры продолжили путь в Москву. В Шереметьево из Волгограда самолет вылетел в 18.34.