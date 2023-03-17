В Волгоградской области 20 марта ограничат движение автомобилей через ж/д переезд

Ограничение введут на 5 часов Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области 20 марта введут ограничение для автомобилей через железнодорожный переезд. Оно будет действовать в поселке Эльтон в течение пяти часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, с 9:00 до 14:00 будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 1185 км в поселке Эльтон.

20 марта будет проводиться ремонт железнодорожного переезда. В течение пяти поток машин будет контролироваться регулировщиком.

- В указанное время проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться с подачи разрешающего сигнала регулировщиком движения (сигналистом), - отметили в Приволжской железной дороге.

Автомобилистов просят учитывать ограничение движения при планировании поездок через Эльтон.