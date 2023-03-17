В Волгоградской области Роспотребнадзор запретил употреблять сырую воду из-за паводка

Пить воду из-под крана специалисты не рекомендуют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области возросли риски осложнения эпидемиологической ситуации из-за паводка, выхода рек из берегов и подтопления нескольких сельских поселений. В воду может попадать мусор, который ухудшает качество питьевой воды как из водопроводов, так и из колодцев, родников. Об этом volgograd.kp.ru рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Специалисты вместе с представителями администрации Волгоградской области проверили все объекты водоснабжения и водоотведения, находящие в зоне подтопления, а также технологии очистки перед поступлением воды в сети. Медицинские учреждения также предупреждены и на случай осложнения ситуации, будут готовы осмотреть больных и оказать им помощь

На данный момент в зоне подтопления остаются поселения в Михайловском, Кумылженском и Еланском районах. Роспотребнадзор рекомендует жителям региона не употреблять воду из колонок, родников, колодцев и из-под крана.