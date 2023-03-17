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НовостиОбщество17 марта 2023 7:14

Вахтовикам из Волгоградской области предлагают зарплату выше 200 тыс. рублей

Плюс к этому сотрудникам оплачивают проезд к месту работы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Вакансии на любой вкус, но не каждый готов работать вдали от дома.

Вакансии на любой вкус, но не каждый готов работать вдали от дома.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жителям Волгоградской области предлагают более 800 вакансий для работы вахтовым методом. В топ-7 самых интересных вошли предложения о поиске сотрудников с зарплатой от 100 до 260 тысяч рублей и выше. При этом с 1 марта 2023 года у вахтовиков есть дополнительная гарантия - работодатели обязаны оплачивать им проезд до места работы и обратно, сообщили сайту volgograd.kp.ru в hh.ru.

Возглавляет топ-7 самых дорогих вахтовых вакансий для волгоградцев электромонтажник 3-6 разряда в Мурманскую область с зарплатой от 260 тысяч на руки. Следом идет автослесарь в Якутию, который будет получать 210-219 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше предлагают ведущему инженеру – супервайзеру и токарю-расточнику. Санитарный врач в ЯНАО может зарабатывать от 120 тысяч, бригадир поваров в Красноярском крае – от 100 тысяч, упаковщик товаров в Москве – от 110 тысяч рублей «чистыми».

Большая часть вакансий для вахтовиков из Волгоградской области касается технических специалистов и рабочих – машинистов (14%) и водителей (13%), токарей (6%) и слесарей (5%). Требуются на вахту также повара и другие сотрудники общепита, комплектовщики товаров и сельхозрабочие. При этом в регионе лишь 7% соискателей готовы работать вдали от дома, чаще всего это мужчины.