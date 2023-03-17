Вахтовикам из Волгоградской области предлагают зарплату выше 200 тыс. рублей

Вакансии на любой вкус, но не каждый готов работать вдали от дома. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жителям Волгоградской области предлагают более 800 вакансий для работы вахтовым методом. В топ-7 самых интересных вошли предложения о поиске сотрудников с зарплатой от 100 до 260 тысяч рублей и выше. При этом с 1 марта 2023 года у вахтовиков есть дополнительная гарантия - работодатели обязаны оплачивать им проезд до места работы и обратно, сообщили сайту volgograd.kp.ru в hh.ru.

Возглавляет топ-7 самых дорогих вахтовых вакансий для волгоградцев электромонтажник 3-6 разряда в Мурманскую область с зарплатой от 260 тысяч на руки. Следом идет автослесарь в Якутию, который будет получать 210-219 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше предлагают ведущему инженеру – супервайзеру и токарю-расточнику. Санитарный врач в ЯНАО может зарабатывать от 120 тысяч, бригадир поваров в Красноярском крае – от 100 тысяч, упаковщик товаров в Москве – от 110 тысяч рублей «чистыми».

Большая часть вакансий для вахтовиков из Волгоградской области касается технических специалистов и рабочих – машинистов (14%) и водителей (13%), токарей (6%) и слесарей (5%). Требуются на вахту также повара и другие сотрудники общепита, комплектовщики товаров и сельхозрабочие. При этом в регионе лишь 7% соискателей готовы работать вдали от дома, чаще всего это мужчины.