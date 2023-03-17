Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 марта 2023 6:37

В Волгограде снайперы отработали нестандартные способы поражения на полигоне Прудбой

Отработка касалась залпового огня и стрельбе с расстояния 1,5 километра
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фото: пресс-служба ЮВО

Фото: пресс-служба ЮВО

В Волгограде на полигоне Прудбой прошла тренировка бойцов стрелковых снайперских рот мотострелкового соединения Южного военного округа. Снайперы отрабатывали технику поражения цели, об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

- Снайперы отработали корректировку огня, при использовании приборов наблюдения, определение расстояния до цели и ее поражения с первого выстрела на расстоянии от 100 до 1,5 метра, - отметили в пресс-службе.

Инструкторы уделили особое внимание снайперским группам, которые уничтожают легкобронированную технику и выводят из строя средства связи условного противника.

Отработали военные снайперы и максимальную синхронность, и точность выстрела, а также маскировку из специальных и подручных средств.