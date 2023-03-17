В Волгограде снайперы отработали нестандартные способы поражения на полигоне Прудбой

Фото: пресс-служба ЮВО

В Волгограде на полигоне Прудбой прошла тренировка бойцов стрелковых снайперских рот мотострелкового соединения Южного военного округа. Снайперы отрабатывали технику поражения цели, об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

- Снайперы отработали корректировку огня, при использовании приборов наблюдения, определение расстояния до цели и ее поражения с первого выстрела на расстоянии от 100 до 1,5 метра, - отметили в пресс-службе.

Инструкторы уделили особое внимание снайперским группам, которые уничтожают легкобронированную технику и выводят из строя средства связи условного противника.

Отработали военные снайперы и максимальную синхронность, и точность выстрела, а также маскировку из специальных и подручных средств.