Клещи уже проснулись и пошли в атаку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приходом весеннего тепла в Волгоградской области начался сезон клещей. Зарегистрирован первый случай обращения жителя Волгограда к медикам с присосавшимся гадом. Эпидсезон инфекций, передающихся иксодовыми клещами, объявили открытым в региональном управлении Роспотребнадзора.

Санитарные врачи напоминают, что в Волгограде и области клещи переносят и передают человеку такие опасные инфекции, как Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия и лихорадка Ку.

Местные клещи живут в траве и на ветвях низкорослых кустарников. Поэтому с появлением первой травы не стоит валяться на газоне, тем более, с голыми ногами. После прогулки с собакой нужно осмотреть и ее, и себя. Для профилактики использовать инсектоакарицидные препараты, которые можно купить практически в любом супермаркете.

Если клещ все же присосался, обратитесь к медикам, которые снимут его правильно и снизят риск заражения. Если раздавить гада, то вероятность инфицирования многократно возрастает. После укуса пристально следите за своим состоянием две недели.

Узнать, был клещ заразен, можно сдав его на анализ в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Волгограде на улице Ангарской, 13Б (в будни с 9 до 16 часов). Правда, за это придется заплатить от 765 за анализ на КГЛ до 1224 рублей за исследование на боррелиоз и энцефалит. Телефон для справок 8(8442) 36-38-59.