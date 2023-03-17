В Волгоградской области построят малотоннажный комплекс сжиженного газа для заправки автобусов

Фото: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Во время совещания обсуждались вопросы реализации программы газификации, инвестиционные проекты. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, в 2023 году компания начала строительство в Волгоградской области малотоннажного комплекса по сжижению природного газа.

Объект возводится в Быковском районе. Он будет производить до 1,5 тонн сжиженного природного газа в час, голубое топливо будут использовать автобусы и спецтехника. Этот комплекс будет первый в Южном федеральном округе.

Во время встречи было отмечено, что уровень газификации Волгоградской области составляет 92%. По подписанному соглашению к 2027 году газификация региона должна быть на уровне 98%.

- Для нас всех, жителей Волгоградской области вопросы газификации очень важны, так как непосредственно влияют на качество жизни людей в населенных пунктах и стимулируют социально-экономическое развитие муниципальных образований и региона в целом, - отметил Андрей Бочаров.