В Волгограде электричество в пятницу отключат в шести районах

6 районов частично обесточат в пятницу Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде в большинстве районов в пятницу отключат электричество. Это будет связано с плановыми ремонтными и профилактическими работами. Частично света не будет в шести районах на протяжении нескольких часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 17 марта электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Боткина, 43-77, 48-86, ул. Метростроевскую, 46-58, пер. Ногина, 25, 33, 34/1, 34, пер. Бакунина, 23, 23а, ул. Баумана, 33-57, 46-64, 40а, с 9.00 до 16.00 – ул. Дзержинского, 5. В Дзержинском районе электричество отрубят с 9.00 до 16.00 на ул. Сальской, 15-27, 16-26, 18а, 20а, 29-33, 30, ул. Мезенской, 1-9, 6, 8, 8а, 12-20, 13-17, 13а, ул. Продольной, 3а, 5, 7, 9, 8, 10, ул. Новорядской, 4-32, 15, 19-27, 32а, 34, 36, 40-46. В Центральном районе электроснабжения не будет с 9.00 до 16.00 на пр. Ленина, 72а, 72б,

В Советском районе с 9.00 до 14.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей следующих адресов: ул. Мушкетова, 1а, 1-9, 2, 2а, 4а, 4-22, 17-89, 26-64, 47а, 62а, 64а, 64б, 64д, 68а, 66-70, 67а, 69а, ул. Абоянская, 1, 2, 3, 4, ул. Фомина, 1-15, 2, 6-8, 7а, 8а, ул. Транспортная, 3, 4, 9, ул. Школьная, 1-5, 2-12, 8а, ул. Колхозная, 1-13, 2-18, 2г, 12а, ул. ЛЗС, 1, 2, 2/1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14-24, ул. Палиашвили, 1-131, 1а, 2-68, 18а, 74-150, 88а, 88б, 90а, 132а, 133а, 135-205, 138а, 144а, ул. Совхозная, 2а, 2-10, 3д, ул. Песчаная, 1г, 1б, 3, 5, 7а, ул. Ольховская, 1-11, 4, пер. Ольховский, 2-6, ул. Кирова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, ул. Овсяная, 3.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет на ул. Кирова, 52-74, ул. Астраханской, 60-84, 55-75, ул. Североуральской, 15-27, 16а-28, ул. Братской, 16-30, ул. Пехотной, 17-31, 18-24, ул. Мопровской, 19-21а, 18, ул. Шлюзовой, 28б, ул. Достоевского, 43-55, ул. Красных Партизан, 27а-49, ул. Кизиловой, 35-71а, ул. Еловой, 32-36/2, ул. Тростниковой, 34-64, ул. Кленовой, 30-30а, в пер. Железном, 1а-5, 6-14а, пер. Псковском, 13-19, 6-14, 2. В Красноармейском районе с 12.00 до 16.00 без света останутся жители ул. Корпусной, 37, 35, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, ул. Героев Малой Земли, 44, 46, 48, 50, ул. Сидорова, 4, 6, ул. Судостроительной, 49, 51, 53, 55, 57, 59, ул. Электростальской, 3.