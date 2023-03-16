В Волгограде вынесли приговор экс-заместителю главврача поликлиники, отбиравшей премии

Мошеннице придется отбыть свой срок в исправительной колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор бывшему заму главного врача одной из поликлиник города-героя. Женщина признана виновной по статье «мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Подсудимая с февраля 2019 года по декабрь 2020 года организовала необоснованное начисление 29 работникам поликлиники премии, но позже волгоградка забирала их, ссылаясь на ремонт регистратуры, - пояснили в пресс-службе ведомства.

При этом, ремонт сделали работники хозяйственного отдела поликлиники, а средства на строительные материалы они брали из пожертвований. Таким образом, «премиальные» на общую сумму более 970 тысяч рублей заместитель главного врача положила себе в карман, а во время проверки не признала свою вину.

Краснооктябрьский районный суд приговорил к наказанию в виде 2 лет свободы условно с испытательным сроком, а также на протяжении всего этого времени она не имеет право занимать должности, связанные организацией и хозяйственными функциями.

Что касается, изъятых у сотрудников премий, то здесь речь шла о взыскании с осужденной причиненного ущерба на ту же сумму, которая она и задолжала - более 970 тысяч рублей. Таким образом, по инициативе прокуратуры был наложен арест на два автомобиля женщины общей стоимостью более 780 тысяч рублей.