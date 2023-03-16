В Волгоградской области выбрали представителя в общественную палату России

Фото: общественная палата Волгоградской области

В Волгограде выбрали представителя области в общественной палате РФ. Волгоградскую область в восьмом созыве будет представлять Светлана Казаченок. Ее кандидатуру поддержали большинством голосов членов общественной палаты региона. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ОП Волгоградской области.

Светлана Казаченок. Фото: общественная палата Волгоградской области.

Светлана Казаченок будет представлять регион в восьмом созыве Общественной палаты России в течение трех лет. Стоит отметить, что она была членом ОП РФ и седьмого созыва.

В общественной палате Волгоградской области Светлана Казаченок занимает должность заместителя председателя. Она является Заслуженным юристом Российской Федерации, доктором юридических наук.