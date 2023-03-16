В Волгограде передали 11 орденов Мужества семьям погибших военных

Фото: музей-панорама "Сталинградская битва"

В волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» сегодня, 16 марта, прошла передача наград родственникам военнослужащих. 11 орденов Мужества получились семьи воинов, погибших при выполнении воинского долга на территории специальной военной операции. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в музее-панораме.

Указом Президента России ордена Мужества посмертно получили: прапорщик, командир танкового взвода Максим Бурмистров, старший сержант камышанин Сергей Фоменко, сержанты Рустам Ахмедов и Вадим Сатонин. В списках награжденных также оказались: ефрейтор Юрий Гаянов и рядовые Василий Хазов, Дамир Майтанов, Александр Рыбас, Сергей Шмелев, Данила Пантелеев и Кирилл Смоленцев.

В торжественной обстановке награды семьям погибших героев передал военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.