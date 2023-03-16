В Волгоградской области установили единый день выплаты маткапитала

С 1 июня волгоградцы будут получать пособие на ребенка с трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области, начиная с первого дня лета, будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Многодетные семьи, оформившие такую меру поддержки, будут получать выплаты 5-го числа каждого месяца, рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном отделении Социального фонда России.

Первые изменения волгоградцы почувствуют в отношении выплат пособий за май – деньги придут 5 июня. Для перехода к новому формату зачисления не нужно никуда обращаться, он осуществится автоматически. О нововведениях социальный фонд уведомит многодетные семьи в течение месяца.