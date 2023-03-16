В Волгоградской области за взятку будут судить лжеинвалида

Материалы уголовного дела переданы в суд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Камышине утвердили обвинительное заключение на 52-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на дачу взятки. Мужчина хотел незаконно стать инвалидом. Через свою знакомую он пытался передать специалистам бюро медико-социальной экспертизы 25 тысяч рублей, чтобы ему установили инвалидность II группы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Довести преступный умысел до конца не представилось возможным, поскольку посредник взятые на себя обязательства не выполнила, - отметили в прокуратуре.

Мужчина полностью признал вину, ему грозит до 8 лет колонии. Уголовное дело направлено в Камышинский городской суд.

Ранее осудили женщину, которая выступала посредником. Ей дали 1,5 года лишения свободы условно.