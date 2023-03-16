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НовостиПроисшествия16 марта 2023 9:51

В Волгограде осудили организаторов подпольных азартных игр

Четверым сообщникам дали по полтора года условно
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде осудили организаторов подпольных азартных игр

В Волгограде осудили организаторов подпольных азартных игр

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде Тракторозаводской районный суд 16 марта вынес приговор организаторам азартных игр. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, сообщникам дали условные сроки. Четверо волгоградцев открыли незаконный бизнес в 2020 году в арендованных подпольных помещениях, где поставили терминалы. Трое выполняли роль администраторов, четвертый был охранником.

- 19 июля 2021 года деятельность данного преступного сообщества окончательно пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Подсудимые Курчакова, Самсонова, Хазайзаде вину в совершении инкриминированного им преступления фактически признали, подсудимая Решетова не признала, - уточнили в суде.

Всем дали по полтора года условно с испытательным сроком 2 года. Осужденные могут оспорить приговор, он еще не вступил в силу.