В Волгограде осудили организаторов подпольных азартных игр
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Волгограде Тракторозаводской районный суд 16 марта вынес приговор организаторам азартных игр. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, сообщникам дали условные сроки. Четверо волгоградцев открыли незаконный бизнес в 2020 году в арендованных подпольных помещениях, где поставили терминалы. Трое выполняли роль администраторов, четвертый был охранником.
- 19 июля 2021 года деятельность данного преступного сообщества окончательно пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Подсудимые Курчакова, Самсонова, Хазайзаде вину в совершении инкриминированного им преступления фактически признали, подсудимая Решетова не признала, - уточнили в суде.
Всем дали по полтора года условно с испытательным сроком 2 года. Осужденные могут оспорить приговор, он еще не вступил в силу.