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НовостиОбщество16 марта 2023 9:10

В Волгоградской области в 2023 году модернизируют 11 железнодорожных переездов

Также отремонтируют дорожное покрытие
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Переезды капитально отремонтируют.

Переезды капитально отремонтируют.

Фото: Рамиль Галиев

В 2023 году на Приволжской железной дороге модернизируют 16 железнодорожных переездов, 11 из них расположено в Волгоградской области. Для предупреждения ДТП и безопасности движения поездов на переездах заменят шлагбаумы, настил, а также направляющие сигнальные столбики, знаки и прочее. Отремонтируют и дорожное покрытие, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ПривЖД.

В Волгоградской области комплексный капремонт ждет железнодорожные переезды на станции Волжский, на перегонах Разгуляевка – Пост 6 км, Бекетовкая – Сарепта, Пост 12 км – Максима Горького, Иловля-2 – Колоцкий, Овражная – Семеновский, Котлубань – Гумрак. Еще по два переезда модернизируют на перегонах Чернышков – Обливская и Палласовка – Калашниковский.

Кроме того, один переезд сделают в Саратовской области, четыре – в Астраханской. Дорожное покрытие заменят сразу на 162 железнодорожных переездах в трех регионах.