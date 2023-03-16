В Волгоградской области подешевело дизельное топливо

Цены на бензин почти не изменились Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области за неделю изменились цены на бензин. К большому удивлению, цены на топливо не поднялись, а некоторые категории даже слегка подешевели. Об этом volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на еженедельный отчет об изменении цен Волгоградстата.

Таким образом, цена на солярку снизилась до себестоимости - 56,56 рубля за литр. Всего неделю назад литр дизтоплива был дороже на 29 копеек и достигал 56,85 рубля. Что касается бензина других марок, то здесь все осталось без изменений: АИ-92 в среднем обойдется в 47,99 рубля, АИ-95 в 53,28 рубля, а АИ-98 — 59,81 рубля.