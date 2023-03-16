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НовостиЭкономика16 марта 2023 8:58

В Волгоградской области повысили среднемесячную зарплату строителям

За год она увеличилась на 4,5 тысячи рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде и области подняли среднемесячную зарплату строителям

В Волгограде и области подняли среднемесячную зарплату строителям

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области утвердили среднемесячную зарплату строителя. Она составляет 33 тысячи 349 рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный приказ комитета строительства Волгоградской области.

Документ устанавливает среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли за 2022 год. Утвержденная средняя зарплата волгоградских строителей будет использоваться при определении сметной стоимости возведение различных объектов в регионе.

Приказ был подписан председателем комитета строительства 14 марта 2023 – с этого дня он вступил в силу.

Среднемесячный размер оплаты труда строителя за год увеличился почти на 4,5 тысячи рублей. Годом ранее он составлял 28 тысяч 790 рублей.