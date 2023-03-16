«Схватился за столб и упал»: в Волжском пенсионер умер на глазах у очевидцев

Фото: скрин с видео Powernet.

В Волжском камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали трагичный момент гибели пожилого мужчины, которому внезапно стало плохо посреди улицы. Инцидент случился 14 марта на улице Карбышева неподалеку от дома №57. Днем 77-летний мужчина вышел из многоэтажки и направился в сторону проезжей части, но не дошел. Внезапно пенсионеру стало плохо, он схватился за столб и упал на землю. Проходившие мимо люди пытались оказать ему первую помощь. Вызвали неотложку. Увы, прибывшие медики констатировали смерть.

- Мужчина болел сердечно-сосудистыми заболеваниями, проживал недалеко от места обнаружения. Тело обнаружено прохожими. Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, организована проверка, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР Волгоградской области.